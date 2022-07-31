إسرائيل تكشف السبب وراء وقفها تحليق المقاتلات إف 35

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي وقف تحليق مقاتلاته الشبح إف 35 مؤقتا في أعقاب مخاوف أمريكية من عيوب في أنظمة القفز بالمظلة.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي على تويتر إن الطائرات ستخضع لعمليات فحص تستمر بضعة أيام وإن أي عمليات للمقاتلات إف 35 في تلك الفترة ستتم بتفويض خاص من قائد السلاح.

يأتي الإعلان الإسرائيلي بعد إشعار أمريكي يوم الجمعة عن عيوب محتملة في الخراطيش المتفجرة في أنظمة قفز الطيارين بالمظلات في ثلاث طائرات حربية أمريكية من بينها طائرة إف 35 وهو ما تسبب في إيقاف مؤقت لبعض العمليات الأمريكية.

والمقاتلات إف 35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.