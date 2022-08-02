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إسرائيل

إسرائيل تعتقل قياديا من الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية وتقتل فلسطينيا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
جنود إسرائيليون يقومون بدورية خلال مداهمة اعتقال في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية، الثلاثاء 12 شباط / فبراير 2020
جنود إسرائيليون يقومون بدورية خلال مداهمة اعتقال في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية، الثلاثاء 12 شباط / فبراير 2020   -   حقوق النشر  AP Photo/Majdi Mohammed

قالت وزارة الصحة الفلسطينية وسكان إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت قيادياً في حركة الجهاد الإسلامي.

ولم ترد تفاصيل بعد عن هوية القتيل في جنين التي تمثل بؤرة أعمال عنف، والتي شهدت عمليات إسرائيلية منتظمة منذ أن شن عدد من سكانها سلسلة من الهجمات الدموية في الشوارع داخل إسرائيل في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هو بسام السعدي واعتقل في جنين. 

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن أفراد كوماندوس متنكرين في زي فلسطينيين دخلوا جنين لاعتقال شخصين وتعرضوا لإطلاق نار. وأضاف المتحدث أنهم ردوا وأصابوا عدة مسلحين وغادروا دون أن تقع بينهم إصابات.

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وشهدت الضفة الغربية، وهي من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة فيها، عنفا محتدما منذ انهيار محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة مع إسرائيل في 2014. وترفض حركة الجهاد الاسلامي التعايش مع إسرائيل.