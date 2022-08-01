شاهد | تدريبات للجيش الصيني احتفالاً بمرور 95 عاماً على تأسيسه

بثت الصين لقطات للتدريبات العسكرية الخاصة بالاحتفال بمرور 95 عاماً على تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. ونشرت قناة "سي سي تي في" التابعة للحكومة فيديوهات تظهر قيام البحرية الصينية بإجراء تدريبات في البحر وفي مواقع مختلفة قبل الذكرى السنوية.

ونفذت أساطيل البحرية الصينية، في الأيام الأخيرة، عدة مناورات عسكرية وتدريبات شملت استخدام الأسلحة، والتنسيق بين السفن الحربية والطائرات المقاتلة والأساطيل.

وفي تقرير حول إنجازات وتطوير سلاح الجو الصيني، بثت قناة "سي سي تي في" أيضا عدة لقطات للتدريبات واستعدادات القوات الجوية، والتي تُظهر إقلاع الطائرات المقاتلة والجنود بالمظلات واستخدام الأسلحة. وأقامت وزارة الدفاع الصينية مأدبة غداء في اليوم السابق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكانت الصين قد أعلنت الجمعة عن تنظيم تدريبات عسكرية "بالذخيرة الحية" السبت في مضيق تايوان، في مبادرة تسبق زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. غير أن المناورات ستكون محدودة جغرافيا وستجري في المحيط المباشر للسواحل الصينية.

وتعتبر الصين تايوان، الجزيرة البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، جزءاً من أراضيها وتعتزم إعادة توحيدها مع البر الصيني من غير أن تستبعد استخدام القوة لأجل ذلك. وتعارض بكين أي مبادرة من شأنها إعطاء السلطات التايوانية شرعية دولية وأي تواصل رسمي بين تايوان ودول أخرى وهي تعارض زيارة نانسي بيلوسي.