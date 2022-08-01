والد إيلون ماسك يقلل من إنجازات ابنه ويثني على شقيقه "الملياردير"

قلل إيرول ماسك، والد أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، من حجم إنجازات ابنه مؤكداً أن العائلة كلها ساهمت في العديد من الأعمال الناجحة "عبر فترة طويلة من الزمن" وليس إيلون وحده.

وعند سؤاله خلال حديث لبرنامج "The Kyle and Jackie O Show" الأسترالي عما إذا كان فخوراً بإيلون ، قال ماسك الأب: "لا، حسنًا، كما تعلم، أعني، نحن عائلة تقوم بالكثير من الأشياء منذ فترة طويلة. ليس الأمر كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل شيء ما".

وأثنى إيرول ماسك (76 عاماً) على شقيق إيلون الأصغر، كيمبال ماسك، وقال إنه مصدر "فخري وسعادتي".

ووصف ماسك الأب كيمبال بالملياردير إلا أن تقديرات مجلة فوربز الأمريكية تشير إلى امتلاكه ثروة قدرها 700 مليون دولار أمريكي بينما تبلغ قيمة ثروة إيلون ماسك 260 مليار دولار طبقاً لنفس لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات حول العام.

وقال إيرول إن إيلون "ليس سعيداً كما كان يود أن يكون" بسبب شعوره "بالتأخر" في تحقيق نجاحات شركاته.

وقال الأب إن إيلون، رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس، كان يود الوصول بالشركتين إلى ما هما عليه الآن منذ خمس سنوات مضت.