الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعا قياسيا في حزيران/يونيو

سجلت الصادرات الألمانية في حزيران/يونيو ارتفاعا نسبته 4,5 بالمئة خلال شهر واحد لتبلغ مستوى تاريخيا، مدفوعة خصوصا بالمبيعات إلى الولايات المتحدة حسب الأرقام الرسمية التي نشرت الأربعاء.

وفي المجموع، بلغت قيمة صادرات أكبر اقتصاد أوروبي 134,3 مليار يورو في هذا الشهر حسب البيانات المعدلة للتغيرات الموسمية، كما قال مكتب الإحصاء (ديستاتيس) في بيان.

هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي بعد تلك التي سجلت في نيسان/أبريل (+4,6 بالمئة) وأيار/مايو (+1,3 بالمئة). كما أنها أكبر قيمة تسجل منذ سلسلة ارتفاعات شهرية تعود إلى 2015، وكلها تميل إلى تكذيب تحليلات عن تدهور الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير.

وعلى مدى العام ارتفع مؤشر الاقتصاد الألماني الذي تجري متابعته بدقة بنسبة 18,4 بالمئة. وحقق الميزان التجاري فائضا قيمته 6,4 مليارات يورو. وارتفعت الواردات في حزيران/يونيو بنسبة 0,2 بالمئة فقط لتصل إلى 127,9 مليار يورو.

رفع مكتب الإحصاء في تصحيح أرقام الصادرات لشهر أيار/مايو ليصبح العجز التجاري غير المسبوق البالغ مليار يورو المعلن في البداية، فائضا قدره 800 مليون يورو. وقال مكتب الإحصاء إن المراجعة ناجمة عن تأخر الشركات في الإبلاغ عن البيانات على خلفية الحرب في أوكرانيا ووباء كوفيد-19. ومع 14,2 مليار يورو من السلع المنتجة في ألمانيا، أي بزيادة قدرها 6,2 بالمئة خلال شهر واحد، بقيت الولايات المتحدة الزبون الأول لألمانيا في حزيران/يونيو.

كما ارتفعت صادرات ألمانيا إلى الصين بنسبة 2,4 بالمئة فقط لتصل إلى 8,9 مليارات يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي بضائع ألمانية بقيمة 72,9 مليار يورو بزيادة قدرها 3,9 بالمئة خلال شهر واحد.

في مجال الاستيراد، سلمت الصين كمية أقل من البضائع إلى ألمانيا لكنها لا تزال المورد الرئيسي لها (17 مليار يورو بانخفاض نسبته 3,9 بالمئة). أما صادرات روسيا لألمانيا فارتفعت 4,8 بالمئة على مدى شهر لتصل إلى 3,5 مليارات يورو معظمها من الغاز الذي ارتفعت أسعاره بسبب الحرب في أوكرانيا.