شاهد: انتهاء تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية بالقرب من اسطنبول وتوجهها إلى لبنان

فتّش خبراء أتراك وروس وأوكرانيون الأربعاء السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب تصدّرها أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 نيسان/أبريل، قبل أن تواصل "رازوني" طريقها من تركيا باتّجاه لبنان.

واستغرقت عملية تفتيش "رازوني" قرابة ساعة ونصف ساعة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. ثمّ واصلت السفينة طريقها، عابرة المدخل الشمالي للبوسفور في مطلع بعد الظهر.

وشكّل هذا الإجراء نهاية "مرحلة تجريبية" لآليات تطبيق الاتفاق الدولي المبرم في تموز/يوليو في إسطنبول لاحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك.

وكشفت الأمانة أنه "تسنّى لفريق التفتيش التواصل مع طاقم السفينة والاستفسار عن المسار المعتمد في الممرّ البحري الإنساني المفتوح في البحر الأسود"، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن تتواصل صادرات ملايين الأطنان من القمح والذرة وحبوب أخرى من ثلاثة مرافئ أوكرانية".

وظهرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، عند شواطئ اسطنبول الشمالية على البحر الأسود الثلاثاء غداة مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني متوجهة إلى طرابلس في لبنان محملة 26 ألف طن من الذرة.

وكان فريق يضم نحو 20 خبيرا ومندوبا من الأمم المتحدة وضعوا سترات إنقاذ برتقالية اللون واعتمروا خوذات يعمل تحت قيادة الأدميرال التركي أوزكان ألتونبولاك، رئيس مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على الصادرات، والأدميرال المتقاعد من البحرية الأميركية فريد كيني.

وجرى تفتيش السفينة نزولا عند رغبة روسيا التي تريد التأكد من طبيعة الشحنة.

16 سفينة

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن 16 سفينة أخرى محملة بالحبوب "تنتظر دورها" لمغادرة ميناء أوديسا الرئيسي الواقع على البحر الأسود وكان يؤمن قبل الحرب ستين بالمئة من نشاط الموانئ في البلاد. ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 تموز/يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي,

تنص الوثيقة خصوصا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "دعونا نأمل في أن تنفذ جميع الأطراف الاتفاقات وأن تعمل الآليات بشكل فعال".

تم توقيع اتفاق مماثل يضمن لروسيا في الوقت نفسه تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها على الرغم من العقوبات الغربية. ويفترض أن يساعد الاتفاقان في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدد من أفقر دول العالم.

ضربات روسية

ميدانيا، أكد الجيش الروسي في بيان أن "صواريخ عالية الدقة" دمرت في منطقة لفيف (غرب)، "مستودع أسلحة وذخيرة أجنبية تم تسليمها لنظام كييف من بولندا". وفي حزيران/يونيو الماضي، أكدت موسكو تدمير مستودع أسلحة سلمه حلف شمال الأطلسي في غرب أوكرانيا، وهي منطقة نادرا ما تعرضت لضربات روسية.

من جهته، أكد سلاح الجو الأوكراني الثلاثاء أن القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ كروز من بحر قزوين على الأراضي الأوكرانية، أحدها "أصاب مجمعا للدفاع الجوي في منطقة لفيف" في غرب البلاد. وأكد هذا المصدر أنه تم اعتراض الصواريخ السبعة الأخرى. وكتب حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي في تغريدة على تويتر "ليست هناك معلومات عن ضحايا محتملين في الوقت الحالي".

في ميكولاييف البلدة القريبة من الجبهة في جنوب أوكرانيا، سُمع دوي "انفجارات قوية" حوالي الساعة الخامسة الأربعاء، كما كتب رئيس البلدية أولكسندر سينكيفيتش على تطبيق تلغرام.

وفي منطقة خيرسون المجاورة، أول مدينة كبرى سيطر عليها الجيش الروسي، في الثالث من آذار/مارس "لا يزال الوضع متوترا". لكن أوكرانيا التي تقود حاليا هجوما مضادا في الجنوب أعلنت الثلاثاء أنها استولت على أكثر من 53 بلدة هناك.

في المنطقة نفسها، أعلن أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه مقتل مدنيين كانا في حافلة صغيرة يحاولان مغادرة قرية ستاروسيليا التي يسيطر عليها الروس. وتم اجلاء خمسة اشخاص آخرين من بينهم جريحان أصابتهما خطيرة ونقلا إلى المستشفى.

والمدفعية عامل حاسم في النزاع في أوكرانيا. ويخوض الجيشان الروسي والأوكراني اللذان يتزودان بكل أنواع القذائف، حرب استنزاف على مستوى الذخيرة.

أعلنت الولايات المتحدة الدولة الكبرى الداعمة لأوكرانيا عن إرسال أسلحة جديدة إلى كييف بقيمة 550 مليون دولار، لتصل بذلك مساعدتها العسكرية إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار. وستشمل هذه المساعدات ذخيرة لمنصات صواريخ "هيمارس" و75 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

والأربعاء اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين موجود حاليا في ألمانيا ولا يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل طبيعي من دونه، كما تقول موسكو. كما يتهم الغربيون موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي ردا على العقوبات التي تم فرضها بعد الهجوم على أوكرانيا.