شاهد ماذا قالت المهندسة المصرية سارة صبري بعد عودتها من رحلة الفضاء بلو أورجين

أرسلت شركة "بلو أوريجين" الفضائية التابعة لجيف بيزوس، أول مصرية وأول برتغالي إلى الفضاء الخميس، خلال رحلة استغرقت نحو عشر دقائق على متن صاروخ يُطلق عليه اسم "نيو شيبرد".

ضم الطاقم ستة سيّاح فضائيين، بعد أن دفعوا ثمناً لم يتم الإعلان عنه لخوض هذه التجربة. أقلعت الكبسولة من غرب تكساس. ووصلت بمجرد دفعها بواسطة قاذفة، إلى ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر قبل أن تهبط نحو الأرض، وتم كبح سرعتها بواسطة مظلات لتهبط بهدوء في الصحراء.

وقالت سارة صبري عضو طاقم بلو أوريجن ""أريد فقط أن أخبر الجميع أنه كل شيء الممكن وأن الأحلام يمكن أن تتحقق. فتح الأبواب بأنفسنا وخلق الفرص الخاصة بنا، يمكن للجميع القيام بذلك أيضًا. وجودي هنا لخير دليل على أن الأشخاص مثلي والجميع مرحب بهم، نحن ننتمي إلى هذا، وهذه مجرد البداية.

إنها سادس رحلة سياحة فضائية ناجحة لشركة "بلو أوريجن" منذ ما يزيد قليلاً عن عام، وقد انطلقت أول رحلة في أواخر تموز/يوليو 2021، وكان جيف بيزوس نفسه على متنها.

يقدم برنامج "الفضاء من أجل الإنسانية" الرعاية للمصرية سارة صبري، وهي مهندسة ومؤسسة جمعية تهدف إلى تعزيز أبحاث الفضاء. ويهدف البرنامج إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء.