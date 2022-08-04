English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
ألمانيا

شاهد: اندلاع حريق في موقع لتفكيك القنابل في غابة في برلين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
euronews_icons_loading
دخان يتصاعد في غابة جرونيفالد في برلين يوم الخميس 04/08/2022
دخان يتصاعد في غابة جرونيفالد في برلين يوم الخميس 04/08/2022   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت خدمات الطوارئ إن حريقا شب في مساحة تقترب من 15 ألف متر مربع في منطقة غابات في غرب برلين يوم الخميس بعد اشتعال النيران في موقع لتفكيك القنابل خلال موجة حارة.

وذكرت خدمة الإطفاء في برلين أن عددا من الانفجارات حدث في الموقع في غابة جرونافالد، مضيفة في تغريدة على تويتر أن المسؤولين طوقوا منطقة قطرها ألف متر.

ودفع الحريق والانفجارات الناجمة عنه السلطات إلى إغلاق الطرق والسكك الحديدية في المنطقة.

ونشرت خدمة الإطفاء تحذيرا من الدخول إلى الغابة.

وأظهرت صور لرويترز تصاعد الدخان في الأفق فوق قوارب تبحر في بحيرة فانزي بالعاصمة الألمانية.

وتشهد برلين حاليا موجة من الطقس الحار، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن درجة الحرارة المتوقعة يوم الخميس ستكون بين 34 و38 مئوية.