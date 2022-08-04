شاهد: اندلاع حريق في موقع لتفكيك القنابل في غابة في برلين

قالت خدمات الطوارئ إن حريقا شب في مساحة تقترب من 15 ألف متر مربع في منطقة غابات في غرب برلين يوم الخميس بعد اشتعال النيران في موقع لتفكيك القنابل خلال موجة حارة.

وذكرت خدمة الإطفاء في برلين أن عددا من الانفجارات حدث في الموقع في غابة جرونافالد، مضيفة في تغريدة على تويتر أن المسؤولين طوقوا منطقة قطرها ألف متر.

ودفع الحريق والانفجارات الناجمة عنه السلطات إلى إغلاق الطرق والسكك الحديدية في المنطقة.

ونشرت خدمة الإطفاء تحذيرا من الدخول إلى الغابة.

وأظهرت صور لرويترز تصاعد الدخان في الأفق فوق قوارب تبحر في بحيرة فانزي بالعاصمة الألمانية.

وتشهد برلين حاليا موجة من الطقس الحار، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن درجة الحرارة المتوقعة يوم الخميس ستكون بين 34 و38 مئوية.