شاهد: مسجد في برلين يعلق علم قوس قزح بمناسبة شهر فخر المثليين

أصبح مسجد ابن رشد - غوته في برلين الأول في ألمانيا الذي يضع علم قوس قزح على جدرانه لدعم مجتمع الميم بمناسبة الاحتفال بشهر فخر المثليين. تم هذا الحدث الجمعة بحضور أمام المسجد وممثلين عن جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين. تم وضع علم قوس قزح الذي يرمز للمثليين على الجدار الخارجي للمسجد الواقع في حي موأبيت المركزي قبل أداء صلاة الجمعة. وارتدى العديد من الأشخاص الذين حضروا هذا الحدث ملصقات صغيرة تحمل ألوان قوس قزح وعبازة بالعربية والألمانية "الحب حلال".

أسس مسجد مسجد ابن رشد - غوته قبل خمس سنوات ويعتبر المسجد الليبرالي الوحيد في ألمانيا. يسمح المسجد للرجال والنساء بالصلاة معًا، وكذلك الانفتاح على المصلين المثليين.

وخلال هذا الحدث قال مو الكيتاب، أحد الأئمة الستة في المسجد "المسجد بوفر مكانا آمنا للأشخاص الذين يختلفون، حتى يتمكنوا أيضًا من تجربة الجانب الروحي في حياتهم". وتابع "آمل أن تظهر العديد من المساجد الأخرى أيضًا العلم بهذه الطريقة أو وضع علامات إيجابية أخرى لمجتمع المثليين".

من جهته أشار مارك-إيريك ليمان ، عضو مجلس إدارة جمعية شارع كريستوفر سي دي سي، إن تعليق العلم يرسل علامة قوية بشكل لا يصدق. من المهم حقًا إيجاد مكان للدين في مجتمعات المثليين". وأضاف "يمكن أن يكون الناس المختلفون متدينين ويؤمنون بالله".

تحتض برلين حدثان رئيسيان لدعم مجتمع الميم هذا الشهر، مهرجان المثليات والمثليين في 16 و17 يوليو- تموز الجاري وأيضا يوم شارع كريستوفر Day Street في الـ 23 من نفس الشهر.