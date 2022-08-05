الفاو: "تراجع كبير" لأسعار المواد الغذائية في تموز- يوليو لكنها تظل مرتفعة عن العام الماضي

واصلت اسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في يوليو- تموز للشهر الرابع على التوالي مع تدني أسعار القمح لأول مرة، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن أسعار الغذاء العالمية "تراجعت بشكل كبير" الشهر الماضي، لكنها حذرت من استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإنتاج المستقبلي.

وبلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، في المتوسط ​​140.9 نقطة في يوليو- تموز الماضي، بانخفاض بحوالي 8.6 بالمئة عن يونيو- حزيران. ويعد هذا أكبر انخفاض شهري في قيمة المؤشر منذ أكتوبر- تشرين الأول 2008 والانخفاض الرابع على التوالي على أساس شهري.

ومع هذا، يظل المؤشر أعلى بنسبة 13.1 بالمئة مما كان عليه في يوليو- تموز 2021.

وأوضح ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في الفاو في بيان "أن تراجع أسعار السلع الغذائية من مستويات مرتفعة للغاية أمر مرحب به خاصة عندما ينظر إليه من وجهة نظر الوصول إلى الغذاء". وأضاف "مع ذلك، لا تزال هناك العديد من الشكوك حول المستقبل الغذائي العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة التي يمكن أن تؤثر على آفاق الإنتاج المستقبلية وسبل عيش المزارعين والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة وتحركات العملة، وكل هذه المؤشرات تشكل ضغوطًا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي".

سجل مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية أكبر انخفاض بنسبة 19.2 بالمئة في يوليو- تموز الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر، وذلك بسبب توافر كميات كبيرة من زيت النخيل للتصدير في إندونيسيا ومحاصيل جيدة من الكولزا، فضلا عن تراجع كبير في الطلب على واردات زيت دوار الشمس الذي تعتبر أوكرانيا من كبار منتجيه.في غضون ذلك، انخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 11.5 بالمئة عن شهر يونيو- حزيران، لكنه يظل أعلى بنسبة 16.6 بالمئة عن مستواه في يوليو- تموز 2021.

كان الانخفاض على أساس شهري مدفوعًا بالانخفاض الحاد في أسعار القمح -14.5 بالمئة الذي يُعزى جزئيًا إلى رد فعل السوق على الإعلان عن توصل موسكو وكييف إلى اتفاق للسماح بالتصدير الآمن لملايين الكميات من القمح وأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية بالإضافة إلى التوافر الموسمي من المحاصيل في نصف الكرة الشمالي.

كما انخفضت مؤشرات السكر ومنتجات الألبان واللحوم ولكن بدرجة أقل.

سجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء مستوى قياسي بلغ 159.7 نقطة في مارس- أذار الماضي، مرتفعا بنسبة 12.6 بالمئة عن فبراير- شباط عندما وصل إلى أعلى مستوياته منذ إنشائه في العام 1990، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. واستحوذت روسيا وأوكرانيا معًا على حوالي ما بين 30 بالمئة و20 بالمئة من صادرات القمح والذرة العالمية، على التوالي على مدى السنوات الثلاث الماضية وفقًا لمنظمة الفاو.