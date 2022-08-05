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تايلاند

فيديو: مقتل 13 شخصاً جرّاء نشوب حريق في ملهى بمنطقة سياحية في تايلاند

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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آثار الحريق الذي التهم الملهى الموسيقي
آثار الحريق الذي التهم الملهى الموسيقي   -   حقوق النشر  AP Photo

قُتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون جراء حريق في ملهى ليلي قرب مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق بانكوك، وفق ما ذكر مسعفون محليون.

وقعت الكارثة عند الساعة الأولى فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) في منطقة ساتاهيب، وفق ما قال مسعف من جمعية ساوانغ روجاناثماساتان لوكالة فرانس برس.

وتم احتواء الحريق نحو الساعة 4 صباحا، حسب المصدر.

يُظهر مقطع فيديو نشرته فرق الإنقاذ المبنى مشتعلًا بينما كان يحاول الكثير من الأشخاص الفرار منه وسط دخان أسود كثيف.

وكثيرا ما يتم تجاهل قواعد السلامة الأساسية في تايلاند، الوجهة الشهيرة بالنسبة إلى السياح الغربيين والآسيويين.

وكان حريق اجتاح خلال ليل رأس السنة في 2009 ملهى سانتيكا في العاصمة التايلاندية ما اوقع 67 قتيلا والكثير من الجريح وبينهم أجانب.