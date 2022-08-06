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العالم

شاهد: 10 قتلى بينهم 3 أطفال جراء حريق في منزل في بنسلفانيا الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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from   -   حقوق النشر  AP video

لقي عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم الجمعة عندما اندلع حريق في منزل بولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، على ما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن بين القتلى ثلاثة أطفال أعمارهم خمسة وستة وسبع سنوات. وتراوحت أعمار الضحايا الآخرين بين 19 و79 عاما.

واندلع الحريق في ساعات الصباح الباكر في نيسكوبيك في شمال شرق الولاية.

ونجا ثلاثة بالغين من الحريق. وقالت الشرطة إن "المنزل دمرته النيران تماما" وإن وحدات قد انتشرت في المكان للمساعدة في البحث عن ضحايا.

وأظهرت صور نقلتها وسائل إعلام أميركية الجدران المتفحمة للمنزل المكون من طبقتين وهي تتداعى.

وقد فُتح تحقيق لكشف سبب الحريق.