ارتفاع عدد قتلى الحريق في ملهى ليلي في تايلاند إلى 15

لقي 15 شخصاً مصرعهم في حريق بملهى ليلي بمدينة باتايا السياحية في شرق تايلاند على ما أعلنت السبت منظمة إغاثة.

واندلعت النيران ليل الخميس-الجمعة في ملهى "موانتن بي" القريب من المنطقة السياحية باتايا والتي تبعد نحو 180 كيلومتراً عن العاصمة بانكوك.

وتوفي رجل متأثراً بجروحه وارتفعت بذلك الحصيلة إلى 15 قتيلاً هم 11 رجلاً وأربع نساء، وفقاً لما أفادت المنظمة المحلية "سوانغ روجاناثماساتان السبت.

كما خلف الحادث نحو أربعين جريحاً من بينهم أكثر من عشرة تلقوا اصابات بليغة.

وتتراوح أعمار غالبية الضحايا بين 17 و49 عاماً ومن المرجح أن يكونوا تايلانديين وتم العثور علي جثثهم بالقرب من مدخل الملهى وفي بيت الراحة عليها إصابات بليغة، وفقاً لذات المصدر.

وكشف المسعفون في بيان أن الطبقة التي كانت تكسو الجدران بهدف عزل الضجيج داخل الملهى عن الخارج ساهمت في اتساع رقعة الحريق وعقد عمل رجال المطافي.

وطلب رئيس الوزراء برايوت شان أو شا فتح تحقيق وشدد القيود على معايير الحماية كاشفا عن تضرر صورة السياحة لبلده في الخارج بسبب الحريق.

وتحقق الشرطة استناداً في معلومات تفيد بأن أبواب الملهى كانت محكمة الإغلاق حين اندلع الحريق.