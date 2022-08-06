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الولايات المتحدة الأمريكية

طبيب البيت الأبيض: فحوص كوفيد لبايدن تحولت إلى سلبية

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رويترز
رويترز   -   حقوق النشر  جو بايدن

أكد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور يوم السبت أن فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس جو بايدن تحولت إلى سلبية، بعد أن ظلت إيجابية لعدة أيام.

وقال أوكونور في تقرير إن الرئيس الأمريكي سيظل في العزل الذاتي حتى تأتي فحوصه سلبية لمرة ثانية.

كان بايدن (79 عاما) قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو تموز.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي فيما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.