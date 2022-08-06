شاهد: ولادة سلحفاة برأسين وذيلين في مزرعة هولندية

ولدت سلحفاة برأسين حية في إحدى المزارع الهولندية وقال بيطريون إن لديها "كل الآمال كي تعيش حياة صحية ومديدة".

وأطلق اسم "سورته" (ومعناه الحظ باللغة البرتغالية) على السلحفاة التي ولدت برأسين وذيلين أيضاً، ولكن بقوقعة واحدة. السلحفاة لها أربعة قوائم أمامية أيضاً، وجهازان تنفسيان ولكنها ولدت بقلب واحد ومعدة واحدة.

ورجّح أنتون فينيما، البيطري الذي كشف على السلحفاة التي ولدت في مزرعة شمال أمرسفورت، أن تعيش "حياة مديدة وصحية". وبما أن السلحفاة بقلب واحد، يقول البيطريون إنها حيوان واحد لا اثنين.

ويضيفون أنها لن تعاني خلال حياتها خصوصاً فيما يتعلق بالتنفس والأكل.

وبلغ وزن "سورته" 34 غراماً عند الولادة ولكنه قد يبلغ 100 كيلوغرام. وقد تعيش السلحفاة 150 عاماً.

أما صاحبها، روبن فان شور من بلدة بوتن، فقال لوسائل إعلام محلية إنه يجمع السلاحف عادة كهواية وإنه تفاجأ بأن تكون "سورته" برأسين. ويضيف أنهم يتركونها وحيدة كي يراقبون تحركاتها في الوقت الحالي.