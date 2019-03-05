شاهد..سلطات الفلبين تعثر على 1500 سلحفاة حية في أمتعة راكب قادم من هونغ كونغ

قالت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين إنها صادرت أكثر من 1500 سلحفاة حية بعد عثورها عليها مخبأة داخل أمتعة في مطار مانيلا.

الأنواع المختلفة من السلاحف التي عثر عليها وجدت داخل أربع قطع من أمتعة متروكة لراكب فلبيني وصل إلى مطار نينوي أكينو الدولي على متن رحلة للخطوط الفلبينية من هونغ كونغ، وفقاً لما قاله مسؤولو الجمارك في بيان.

ونقلت 1529 سلحفاة إلى وحدة مراقبة الاتجار في الحياة البرية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، وفقا للبيان.

وفي حال الإدانة بالإتجار غير المشروع بالحياة البرية قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف بيزو وهو ما يعادل 3861 دولاراً.

العام الماضي ضبطت السلطات الفلبينية 560 نوع من الكائنات البرية والأنواع المهددة بالانقراض، من بينها 250 أبو بريص (وزغ) و254 قطعة من الشعاب المرجانية وجدت في طرود جوية وأمتعة وشحنات وقامت بتحويلها لوحدة مراقبة الاتجار بالحياة البرية، وفقاً للبيان.

للمزيد على يورونيوز:

الصندوق العالمي للحياة البرية يحذر أستراليا من قرب انقراض الكوالا

أكثر من ثلث أنواع حشرات العالم مهدد بالانقراض بسبب الإنسان

مقتل أنثى نمر سومطرة بأنياب "زميلها" في حديقة حيوانات لندن