السلطات الفرنسية تعتزم محاولة نقل حوت البيلوغا من نهر السين إلى البحر لإنقاذه

تعتزم السلطات الفرنسية انتشال حوت بيلوغا من نهر السين ونقله إلى البحر في محاولة لإنقاذه، بحسب ما أعلنت الإثنين.

وقالت المسؤولة المحلية إيزابيل دورليا بوزيه "بدا لنا أنه من الممكن التفكير ربما في نقل (الحوت) إلى البحر، ومن الممكن محاولة ذلك لمصلحته ونحن نعمل بجد على ذلك".

وأضافت "نحن جميعا سعداء جداً بالعمل على هذا الخيار"، لكنها أقرّت بأن نجاح المحاولة غير مضمون.

ولم يكن في وسع بوزيه تحديد توقيت هذه العملية الدقيقة ومكانها وكيفية تنفيذها، نظراً إلى صعوبة نقل حيوان بهذا الحجم يزن نحو 800 كيلوغرام، إضافة إلى كونه مريضاً.

حوت بيلوغا في نهر السين في نوتردام دي لا جارين، غرب باريس، فرنسا، السبت 6 أغسطس 2022 AP/AP

كذلك يشكّل بُعد المسافة عن بحر المانش عامل صعوبة آخر ، إذ أن النقطة الواقعة على بعد 70 كيلومتراً شمال غرب باريس والتي دخل منها الحوت الجمعة، تبعد نحو 130 كيلومتراً من مصب البحر.

وأوضحت سلطات إقليم أور (غرب باريس) لوكالة فرانس برس أن نقل الحوت يمكن أن يكون بواسطة مركب أو براً أو بواسطة مروحية.

وأفادت جمعية "سي شيبرد" أن حوت البيلوغا الذي رصد الثلاثاء في نهر السين في شمال فرنسا، كان في حالة مستقرة صباح الاثنين.

وفي الأيام الأخيرة، بذلت العديد من المحاولات لإطعام هذا الحيوان "الضعيف جدا" وفق الإدارة المحلية للمنطقة، لكن دون جدوى، ما يقلل من فرص بقائه على قيد الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تركه في المياه الراكدة الدافئة المختلفة عن بيئته المائية المعتادة يضر بصحته.

وكان حوت أوركا علق في أيار/مايو الفائت في نهر السين، ولم تنجح محاولات إنقاذه فنفق في نهاية المطاف بسبب الجوع.

وأشار مرصد "بيلاجيس" المتخصص في الثدييات البحرية إلى هذا الحوت هو الثاني من نوع بيلوغا يتبين وجوده في فرنسا إذ سبق أن انتشل صياد واحداً عند مصب نهر لوار (وسط فرنسا) عام 1948.