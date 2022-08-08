شاهد: حالة حوت البيلوغا العالق في نهر السين مستقرة

أفادت جمعية "سي شيبرد" أن حوت البيلوغا، الذي تمّ رصده يوم الثلاثاء في نهر السين في شمال فرنسا، كان في حالة مستقرة صباح هذا الاثنين. وقالت رئيسة الجمعية لمياء الصملالي: "لم نلاحظ أي تدهور في حالته. ما زال يقظًا لكنه لا يأكل".

وشوهد حوت البيلوغا للمرة الأولى الثلاثاء وكان بعد ظهر الجمعة بين بوابتين لتصريف المياه بين باريس وميناء لوهافر في نورماندي حيث يصبّ نهر السين.

وفي الأيام الأخيرة، بذلت العديد من المحاولات لإطعام هذا الحيوان "الضعيف جدا" وفق الإدارة المحلية للمنطقة، لكن دون جدوى، مما قد يقلل من فرص بقائه على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركه في المياه الراكدة الدافئة لم يعد خيارا.

وكانت الصملالي قد أوضحت الأحد قولها: "يجب نقله في غضون 24 إلى 48 ساعة، هذه الظروف ليست جيدة له". وهناك خيار آخر قيد الدرس وهو إخراجه من المياه، وتقديم الفيتامينات له وفحصه لمعرفة سبب مرضه ونقله إلى البحر لإطعامه.