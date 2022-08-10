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فرنسا

شاهد: مدينة فرنسية تقطع المياه عن نوافيرها الشهيرة بسبب الحر والجفاف

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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إحدى نافورات المدينة مقطوع عنها المياء
إحدى نافورات المدينة مقطوع عنها المياء   -   حقوق النشر  AFP

قامت مدينة بيرن لي فونتاين الفرنسية الواقعة في إقليم فوكلوز بقطع الماء عن نوافيرها، بعد مرسوم أصدرته المحافظة يحظر جريان المياه في النوافير بسبب الجفاف وموجة الحر.

بلدة بيرن من العصور الوسطى، وتشتهر بنوافيرها المنحوتة حيث يبلغ عددها 41 نافورة. يأتيها السائحون من مختلف المناطق للتمتع بمنظر النافورات والمياه.

وقالت إحدى السائحات: نشعر بالاحباط، أتينا من أجل مشاهدة النافورات. بينما قال أهالي البلدة إن رؤية النوافير فارغة من المياه يحطم قلوبهم، لكنهم يأملون في ذات الوقت أن تعود الأمور إلى طبيعتها.