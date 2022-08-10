شاهد: نفوق حوت أبيض عقب انتشاله من نهر السين بفرنسا

نفق حوت أبيض عقب انتشاله من نهر السين يوم الأربعاء بغرض إنقاذه بعد أن ضل طريقه إلى النهر وأصبحت حياته معرضة للخطر.

وقالت فرق الإنقاذ إن الحوتبدأ يعاني من صعوبات في التنفس عقب انتشاله من النهر، وقرر الخبراء أن أكثر ما يجب فعله هو تنفيذ عملية قتل رحيم للحوت.

وشاهد مصور من رويترز في موقع الحدث ومنظمة سي شيبرد الفرنسية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية عملية إخراج الحوت.

وسبح الحوت الأبيض إلى باريس، بعيدا عن موئله الطبيعي في المياه القطبية أو شبه القطبية، قبل أن تقتاده السلطات المحلية إلى هويس. وتهدف السلطات إلى نقل الحوت إلى هويس آخر أقرب إلى البحر ومياهه مالحة.

ورُصد الحوت الأبيض، الذي يعاني على ما يبدو من سوء التغذية، لأول مرة في نهر السين الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن نقل الحوت يشكل خطورة عليه، فقد قالت منظمة سي شيبرد، التي تشارك في عملية الإنقاذ، إنه لا يمكن أن يبقى في مياه النهر الدافئة غير المالحة لفترة أطول.

ولم يتضح السبب الذي جعل الحوت يضل بعيدا عن موئله الطبيعي.

وفي أواخر مايو أيار، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الكيلومترات وصولا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.