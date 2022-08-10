شاهد: انهيار مبانٍ تاريخية جرّاء الأمطار والسيول في صنعاء

شهدت المدينة القديمة في صنعاء في اليمن انهيار عدة مباني أثرية مدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي بسبب هطول الأمطار الشديدة

وقال سكان المدينة العتيقة إن تكدس مياه الأمطار منذ بداية شهر أغسطس – آب الجاري صار يهدد حياتهم.

وقال يوسف الهديري، أحد سكان المنطقة المنطقة لوكالة أسوشيتد برس: "أنام مع أطفالي تحت قطرات الماء وأخاف عندما أسمع المطر وأدعو الله لأنني أخشى أن ينهار منزلي فوقي".

وقال عمار رزيق، وهو ساكن آخر، إن مياه الأمطار "تراكمت... ولا توجد وسيلة لتصريف المياه على الإطلاق".

ويعود تاريخ بعض تلك المنازل إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين حين كانت صنعاء مركزاً إسلامياً هاماً.

وتم إدراج مدينة صنعاء ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1986 إلا أن الحرب في اليمن الدائرة منذ عام 2014 ألقت بظلالها على جهود صيانة والحفاظ على مباني المدينة القديمة.