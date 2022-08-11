طيران العال الإسرائيلية: تلقينا موافقة رسمية للتحليق في الأجواء السعودية

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران العال الإسرائيلية يوم الخميس إن حصول الشركة على إذن بالتحليق فوق سلطنة عمان متوقع "في غضون أيام".

وقالت دينا بن تال للصحفيين بعد أن أصدرت شركة العال النتائج المالية للربع الثاني من العام، إن الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء المملكة العربية السعودية لكنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا.

وكانت هيئة الطيران السعودية، قد أعلنت عن فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية وفاءً لالتزامات المملكة بموجب اتفاقية شيكاغو للعام 1944، واستكمالاً لجهود المملكة لترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تربط ثلاث قارات، وتعزيزاً للربط الدولي.

كان فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل أحد محاور تركيز زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إلى البلدين اللذين لا توجد بينهما علاقات رسمية. ووافقت الرياض من حيث المبدأ.