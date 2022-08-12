مطلوب للأمن السعودي يفجر نفسه خلال القبض عليه في جدة

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن أحد المطلوبين أمنيا في المملكة فجر نفسه بحزام ناسف مما أسفر عن مقتله وإصابة أربعة آخرين مساء يوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة أن عبدالله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري فجر نفسه أثناء القبض عليه في حي السامر بجدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن ومواطن باكستاني.

وقال التلفزيون الرسمي إن الشهري مطلوب من قبل السلطات الأمنية منذ سبع سنوات.

وأعلنت السلطات أن الشهري، وهو سعودي الجنسية يبلغ 39 عاما، مطلوب أمنيا للاشتباه بتورطه في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف مسجدا في 2015، وكان المطلوب رقم أربعة على قائمة الأمن السعودي للمشتبه بتورطهم في هجوم دام استهدف مسجدا لقوات الطوارئ السعودية في جنوب غرب المملكة في آب/أغسطس 2015 أسفر عن 15 قتيلا.

وقوات الطوارئ السعودية هي قوات خاصة من مهامها الرئيسية مكافحة الارهاب. وعد الهجوم أحد الهجمات الاكثر دموية التي تستهدف قوات الأمن منذ أعوام.

وسقط 12 من رجال الأمن في هذا التفجير الذي وقع في أبها بمنطقة عسير القريبة من الحدود مع اليمن حيث تقود الرياض حملة جوية ضد المتمردين الحوثيين.

وأسفر الهجوم الذي وقع اثناء قيام منسوبي قوات الطوارئ الخاصة باداء الصلاة في مسجد داخل مقر هذه القوات في عسير، أيضا عن إصابة 9 آخرين.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم.

وقال التنظيم حينها إنّ الهجوم جاء ردا على مشاركة السعودية حينها في الحرب التي كانت تقودها الولايات المتحدة على التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.

وشهدت هذه الفترة عدة هجمات في المملكة، من بينها تفجيران في يومي جمعة متتاليين في ايار/مايو 2015 استهدفا مسجدين شيعيين في المنطقة الشرقية وأسفرا عن مقتل 25 شخصا.

وسبق وأعلنت السلطات السعودية في 2016 اعتقال احد المطلوبين التسعة في الهجوم، بالإضافة لثلاثة من المتواطئين معهم.