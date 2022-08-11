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روسيا

شاهد: الصحفية الروسية المعارضة للغزو الروسي لأوكرانيا في الإقامة الجبرية

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بقلم:  يورونيوز
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مارينا أوفسيانيكوفا
مارينا أوفسيانيكوفا   -   حقوق النشر  кадр из видео

أعلنت محكمة في موسكو أن الصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا التي بزرت لانتقادها الهجوم على أوكرانيا خلال بث تلفزيوني مباشر، وضعت قيد الإقامة الجبرية الخميس في اطار قضية جنائية قد تؤدي إلى دخولها السجن.

وقالت المحكمة في بيان "وافقت محكمة بسماني على طلب المحققين إصدار إجراء تقييدي على شكل فرض الإقامة الجبرية ... حتى التاسع من تشرين الاول/أكتوبر".

وتتهم الصحافية ب"تشويه سمعة" الجيش خلال تحرك احتجاجي منتصف تموز/يوليو عندما رفعت قرب الكرملين لافتة اتهمت القوات الروسية بارتكاب تجاوزات في اوكرانيا.

خلال جلسة الخميس رفعت أوفسيانيكوفا لافتة كتب عليها "أتمنى أن تطاردكم أرواح الأطفال الذين قتلوا (في النزاع في أوكرانيا)".

واوقفت الصحافية البالغة من العمر 44 عامًا في منزلها الأربعاء.

منذ نهاية تموز/يوليو حُكم مرتين على الصحافية بدفع غرامات بعد إدانتها بتهمة "تشويه صورة" الجيش الروسي لا سيما من خلال رسائل انتقدت الهجوم في أوكرانيا نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصادر الإضافية • أ ف ب