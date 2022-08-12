بعد انهيار نفق يحفره.. إنقاذ سارق بنك مشتبه به في روما

أُنقذ سارق بنك مشتبه به في العاصمة الإيطالية بعد انهيار سقف نفق كان يحفره، مما أدى إلى حصاره ودفنه تحت الأرض لنحو ثماني ساعات الخميس، وفقاً للسلطات.

وعمل العشرات من رجال الإطفاء حول النفق قبل أن يحرروا الرجل في النهاية ويسحبوه إلى بر الأمان.

ونُقل الرجل المحاصر، المنحدر من روما، إلى المستشفى بينما اعتُقل شركاؤه المشتبه فيهم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة: "ألقي القبض على رجلين من نابولي لمقاومتهما شرطياً واعتقل اثنان آخران من روما بسبب الأضرار التي تسببوا بها"، وأضاف بيان الشرطة أن التحقيق لا يزال جارياً مع عدم استبعاد فرضية أنهم لصوص.

وفقاً لتقارير إعلامية محلية فإنه يُشتبه بأن الرجال الأربعة كانوا يخططون لسرقة بنك قريب في 15 أغسطس/ آب، عند إغلاق المتاجر الإيطالية أبوابها خلال عطلة فيراغوستو الرسمية.

ويقع النفق تحت متجر فارغ في شارع مزدحم بالقرب من الفاتيكان.