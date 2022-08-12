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المملكة المتحدة

شاهد: سكان لندن يتجهون إلى المسابح والحكومة تعلن حالة الجفاف

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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جسر قديم مخصص للخيول ظهر بعد انخفاض منسوب المياه في الخزان في يوركشاير - إنكلترا
جسر قديم مخصص للخيول ظهر بعد انخفاض منسوب المياه في الخزان في يوركشاير - إنكلترا   -   حقوق النشر  Jon Super/Jon Super

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة حالة الجفاف في جزء كبير من انجلترا التي شهدت منذ مطلع العام أكثر المواسم جفافا منذ نحو نصف قرن.

وهذا الاعلان الذي من شأنه أن يفرض قرارات وقيودا على استهلاك الماء، هو الأول من نوعه منذ العام 2018.

ويأتي الاعلان وسط موجة حر في المملكة المتحدة هي الثانية خلال موسم الصيف وفي بلد غير معتاد على درجات الحرارة المرتفعة.

ويقدر العلماء ازدياد وتيرة فترات الحر وامتدادها واشتدادها بسبب الاحترار المناخي.

وتظهر توقعات مركز الأرصاد البريطاني استمرار الاشعار البرتقالي بما يعني "حرارة قصوى" من الخميس إلى الجمعة في غالبية جنوب انجلترا وجزء من ويلز.

ومن المتوقع ان تسجل 35 درجة حرارة الجمعة وان تصل إلى 36 درجة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت درجات الحرارة قد سجلت رقما قياسيا في 20 تموز/يوليو الفائت في مستوى 40,3 درجة.