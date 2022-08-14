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الولايات المتحدة الأمريكية

سائق يصدم بسيارته حاجزا قرب مقر الكونغرس ويطلق النار في الهواء ثم ينتحر

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بقلم:  Euronews
قبة مبنى الكابيتول "الكونغرس الأمريكي" بالعاصمة واشنطن
قبة مبنى الكابيتول "الكونغرس الأمريكي" بالعاصمة واشنطن   -   حقوق النشر  REUTERS

قضى رجل فجر الأحد قرب مقر الكونغرس بعدما صدم بسيارته أحد الحواجز وأطلق النار في الهواء ثم على نفسه، وفق ما أعلنت الشرطة.

ولم يوضح بيان شرطة الكابيتول (المبنى الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ) هوية الرجل أو يشر إلى دوافعه.

والكونغرس حاليا في عطلة، وقالت الشرطة "لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أيا من أعضاء الكونغرس".

وتأتي الواقعة في خضم تصاعد التوتر والسجال الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ضبط عدد من صناديق الوثائق الحكومية المصنّفة سرية في دارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وجاء في البيان أن الرجل صدم بسيارته حاجزا مقاما عند شارعي "إيست كابيتول ستريت" و"سيكوند ستريت" بعيد الرابعة فجرا (8,00 ت غ).

وتابع البيان أن "النيران بدأت تشتعل في السيارة لدى خروج الرجل منها"، وأضاف "ثم أطلق الرجل عيارات عدة في الهواء".

وعندما استجاب الشرطيون إلى إطلاق النار واقتربوا من الرجل "أطلق النار على نفسه". وباستثناء السائق لم يصب أحد بأي أذى. وفتحت شرطة مدينة واشنطن تحقيقا حول الرجل وسجلّه.