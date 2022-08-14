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العالم

توقيف مشتبه به بعد إطلاق النار على الحافلة في القدس

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بقلم:  يورونيوز
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد توقيف رجل يشتبه بأنه نفذ الهجوم المسلح على الحافلة عند الفجر في وسط القدس ما أدى إلى وقوع ثمانية جرحى بحسب حصيلة جديدة، إصابة اثنين منهم بالغة.

وأعلن متحدث باسم الشرطة كان إيلي ليفي للإذاعة العامة أن "الإرهابي بين أيدينا".

الأسبوع الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي "عمليّة استباقيّة" في قطاع غزّة ضدّ حركة الجهاد الإسلامي التي ردّت بإطلاق دفعة من الصواريخ باتّجاه إسرائيل.

وقد قُتل ما لا يقلّ عن 49 فلسطينيًا، بينهم مقاتلون في الجهاد الإسلامي وأطفال، جرّاء هذا التصعيد العسكري الذي استمرّ حتّى دخول وقف إطلاق نار حيّز التنفيذ.

وتمّ التوصّل إلى وقف إطلاق النار هذا مساء الأحد بوساطة مصريّة ما سمح الاثنين بإعادة فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزّة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عامًا.

المصادر الإضافية • أ ف ب