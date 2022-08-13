مقتل ثلاثة مهاجرين وجرح آخرين بعد مطاردة مع الشرطة في النمسا

قتل ثلاثة مهاجرين وجرح آخرون السبت إثر محاولة الشاحنة التي تقلهم الفرار من شرطة الحدود النمساوية، على ما أفادت وزارة الداخلية ووكالة الأنباء النمساوية (أبا).

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع في بورغانلاند المعبر الحدودي مع سلوفاكيا.

وتم العثور على عشرين شخصا بينهم أطفال ونساء داخل صندوق الشاحنة الخلفي ولقي رجلان وامرأة حتفهم وتم توقيف السائق، حسب الوكالة النمساوية.

وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر في بيان إن "الوفاة المأسوية لثلاثة أشخاص اليوم (...) تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص".

ولم يكن التواصل مع الشرطة متاحا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في أيار/مايو الفائت تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهجرين وخصوصا من السوريين، من المجر إلى النمسا.

وفي العام 2015، تم العثور على 71 جثة بينها لأطفال في شاحنة. والأرجح أنهم قضوا اختناقا خلال نقلهم إلى المجر.