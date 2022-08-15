الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان

أعلنت الصين الإثنين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي يزورها حالياً خمسة برلمانيين أميركيين.

وجاء في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني أن "جيش التحرير الشعبي الصيني نظّم في 15 آب/أغسطس دورية لتأهب لمعارك مسلّحة متعدّدة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان".

وأمس الأحد، وصل وفد من الكونغرس إلى تايوان، وفق ما أعلن معهد يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه، بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

ورأت بكين في زيارة بيلوسي "خطوة استفزازية".

وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقاً بعدما أثارت بيلوسي حفيظة بكين ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت من احتمال اندلاع نزاع.

وانتهك الطيران الصيني الخط الفاصل بين الطرفين عدّة مرات في الأيام الأخيرة.

والأسبوع الماضي كررت الصين تهديدها باستخدام القورة لاستعادة الجزيرة الذي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليوناً، إذا لزم الأمر، إذ تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

ورغم أن الولايات المتحدة تعترف رسمياً بـ"الصين الواحدة"، إلا أن واشنطن ترسل المساعدات دائماً إلى تايوان وتدعمها على جميع الصعد.

والأسبوع الماضي وعدت الصين بعدم ترك "أي هامش مناورة" لمؤيدي استقلال الجزيرة مؤكدة أن "استخدام القوة" لاستعادة تايوان ما زال مطروحاً "كملاذ أخير".