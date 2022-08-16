البنتاغون: أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان شاركوا في تدريب على التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها قبالة ساحل هاواي الأسبوع الماضي.

وأضاف البنتاغون في بيان، أن التدريبات جرت في الفترة من 8-14 أغسطس /آب، وأظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة إلى التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن "القوات البحرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد شاركت في تدريبات على البحث عن ​الصواريخ​ الباليستية وتعقبها والتحذير منها".

وأشارت الوزارة إلى أنه "من خلال هذه التدريبات، أعادت الدول الثلاث تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الأمني بينها للاستجابة لتحديات كوريا الشمالية، وحماية الأمن والازدهار المشتركين، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد".

وذكرت مصادر رسمية أن 8 سفن حربية وطائرتان، بما في ذلك مدمرة كورية جنوبية، شاركت في هذه التدريبات.