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كوريا الشمالية

بيونغيانغ تنتقد اتفاقا بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان لتعزيز التعاون العسكري

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رفع العلم الوطني في حفل أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغيانغ في كوريا الشمالية بمناسبة يوم رأس السنة الجديدة يوم السبت 1 يناير 2022
رفع العلم الوطني في حفل أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغيانغ في كوريا الشمالية بمناسبة يوم رأس السنة الجديدة يوم السبت 1 يناير 2022   -   حقوق النشر  أ ب

انتقدت كوريا الشمالية الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة بشأن تعزيز التعاون العسكري وقالت إنه يعد تجسيدا لخطة أمريكية لتحالف عسكري مثل حلف شمال الأطلسي في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ردا على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية يوم الأحد.

وقال المتحدث "إن الواقع يظهر بوضوح أن الغرض الحقيقي من نشر الولايات المتحدة للشائعات حول "الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية" هو توفير ذريعة لتحقيق سيادة عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وأضاف المتحدث أن "الوضع السائد يستدعي بشكل أكثر إلحاحا تعزيز دفاعات البلاد لمواجهة التدهور السريع للبيئة الأمنية".

التقى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي واتفقوا على استكشاف المزيد من الوسائل لتعزيز "الردع الموسع" ضد كوريا الشمالية.