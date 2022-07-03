بيونغيانغ تنتقد اتفاقا بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان لتعزيز التعاون العسكري

انتقدت كوريا الشمالية الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة بشأن تعزيز التعاون العسكري وقالت إنه يعد تجسيدا لخطة أمريكية لتحالف عسكري مثل حلف شمال الأطلسي في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ردا على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية يوم الأحد.

وقال المتحدث "إن الواقع يظهر بوضوح أن الغرض الحقيقي من نشر الولايات المتحدة للشائعات حول "الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية" هو توفير ذريعة لتحقيق سيادة عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وأضاف المتحدث أن "الوضع السائد يستدعي بشكل أكثر إلحاحا تعزيز دفاعات البلاد لمواجهة التدهور السريع للبيئة الأمنية".

التقى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي واتفقوا على استكشاف المزيد من الوسائل لتعزيز "الردع الموسع" ضد كوريا الشمالية.