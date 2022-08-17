شاهد: إسبانيا تحيي الذكرى الخامسة لهجوم برشلونة الإرهابي

أحيت إسبانيا الذكرى الخامسة لهجومي برشلونة الإرهابي وهجوم كمبريلز الذي وقع في 17 آب-أغسطس من العام 2017 وأدى إلى مقتل 16 شخصاً وجرح نحو مئة آخرين.

وأقيمت وقفة تذكارية بجانب نصب وضع في شارع لاس رامبلاس (برشلونة) حيث دهست حافلة 14 شخصاً، وشارك فيها مسؤولون محليون من بلدية المدينة والبرلمان الكتالوني وأيضاً شخصيات سياسية من مدريد.

وقدمت رئيسة بلدية برشلونة، أدا كولو، التعازي لجومانا كيريميت كاتمان، وهي مواطنة أسترالية فقدت ابنها الذي كان بعمر السابعة خلال الهجوم.

يذكر أخيراً أنه بتاريخ السابع عشر من آب-أغسطس 2017، وبحلول الخامسة بعد الظهر تقريباً، دخلت حافلة شوارع برشلونة المزدحمة وبدأت تدهس المشاة ما أدى إلى موت 14 شخصاً.

وبعدها بنحو 12 ساعة، في تمام الخامسة فجراً، قام إرهابيون من نفس الخلية بدهس أربعة أشخاص في بلدة كمبريلز الساحلية، قتل بينهم اثنين، وفتحوا النار على عناصر الشرطة.