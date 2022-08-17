"الجيش السيبراني الشعبي" يهاجم مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية وأسعار الغاز في أوروبا إلى ارتفاع

"الجيش السيبراني الشعبي" يهاجم مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية وأسعار الغاز في أوروبا إلى ارتفاعمحادثة
- ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الأربعاء أن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية المدعومة من روسيا، دينيس بوشلين، قال في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن الجانبين سيطوران "تعاوناً ثنائياً مفيداً".
- اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الثلاثاء، "مخربين" أوكرانيين بتفجير أبراج نقل الكهرباء من مجمع مفاعل نووي في إقليم كورسك بجنوب روسيا عدة مرات، مما تسبب في تعطيل عمليات المحطة. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ألقت موسكو باللوم على أعمال تخريب أوكرانية في تفجيرات وقعت في قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم.
- قال عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، غازبروم، الثلاثاء، إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 بالمئة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية. وقالت الشركة في بيان إن أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار للألف متر مكعب. ووفقاً لتقديرات متحفظة، فإنها ستتجاوز 4000 دولار هذا الشتاء.
- ذكر مصدر ملاحي وبيانات لأقمار صناعية أن أول سفينة كانت غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب منها قبل أسبوعين رست في ميناء طرطوس السوري الثلاثاء. وكان لبنان وجهة أولية للسفينة ولكن المشتري الأصلي رفض استلام الشحنة بسبب مخاوف تتعلق بالجودة بحسب ما ذكرته رويترز.
أبرز المستجدات من أوكرانيا:
"الجيش السيبراني الشعبي" يهاجم مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية
قالت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية إينرغوأتوم العامة في بيان إنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي "غير مسبوق" على موقعها، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.
وكتبت على تلغرام "في 16 آب/أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الغزو الروسي ضد موقع إينرغوأتوم Energoatom الرسمي". وأضافت أن الموقع "تعرض للهجوم من الأراضي الروسية".
وقالت إينرغوأتوم إن مجموعة "الجيش السيبراني الشعبي" الروسية استخدمت أكثر من سبعة ملايين روبوت إنترنت لمهاجمة الموقع الإلكتروني طوال ثلاث ساعات.
وقرابة الظهر دعت قناة على إنستغرام بالروسية تحمل اسم "الجيش السيبراني الشعبي" متابعيها إلى مهاجمة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية. لكن بحلول مساء الثلاثاء، أعلنت "تغيير" المخطط، وأعادت توجيه المناصرين إلى هدف جديد هو "المعهد الأوكراني للذكرى القومية" وقد أصاب بطء موقعه الإلكتروني.
مرة جديدة، انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الولايات المتحدة بسبب سعيها إلى "زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة والعالم" عبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة "يظهر الوضع في أوكرانيا أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا النزاع. ويتصرّفون بالطريقة ذاتها إذ يثيرون احتمال اندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".
الزعيم الانفصالي لمنطقة دونيتسك يرغب في تطوير العلاقة مع كوريا الشمالية
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الأربعاء أن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية المدعومة من روسيا دينيس بوشلين قال في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن الجانبين سيطوران "تعاوناً ثنائياً مفيداً".
وفي يوليو-تموز، اعترفت كوريا الشمالية باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" اللتين تشكلان معاً منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، لتصبح ثالث دولة فقط تعترف بالكيانين الانفصاليين بعد روسيا وسوريا.
وقطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونغ يانغ بسبب هذه الخطوة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بوشلين كتب رسالة لتهنئة كيم في ذكرى تحرير كوريا في 15 أغسطس-آب، وذلك بعد يومين من تلقي كيم رسالة مماثلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ألمانيا لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن الطاقة النووية بعد
نفت الحكومة الألمانية الثلاثاء تقريراً إعلامياً جاء فيه أنها قررت تأجيل إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد، قائلة إنها ستتخذ قرارها النهائي عندما تتلقى نتائج اختبارات جارية حالياً.
ومن المنتظر إغلاق تلك المحطات بحلول نهاية العام بموجب تشريع استحدثته حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل عقب الكارثة التي حدثت في محطة فوكوشيما النووية اليابانية في 2011.
لكن النقاش محتدم في ألمانيا حول الإبقاء على المحطات النووية الثلاث لفترة أطول بالنظر إلى أزمة طاقة محتملة هذا الشتاء في أعقاب هبوط في إمدادات الغاز الروسي. وتنتج المحطات النووية الثلاث نحو ستة بالمئة من الكهرباء في ألمانيا.
نقلاً عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الحكومة الألمانية قررت الإبقاء على المحطات إلى ما بعد نهاية هذا العام. وأضافت الصحيفة أن القرار لم يتم بعد تبنيه رسميا من حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس خصوصاً وأن بعض تفاصيله لا تزال قيد النقاش.
وقال متحدث لرويترز "الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن كيفية التعامل مع محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاث المتبقية بعد نهاية هذا العام."
سفينة تحمل أول شحنة حبوب أوكرانية ترسو في ميناء طرطوس
ذكر مصدر ملاحي وبيانات لأقمار صناعية أن أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب منها قبل أسبوعين رست في ميناء طرطوس السوري يوم الثلاثاء.
وأبحرت السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس-آب بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد عناء لكنها لم تفرغ حمولتها في لبنان كما كان مخططا. ولم يكن موقعها واضحا في الأيام الأخيرة لأنها أبقت جهاز الإرسال والاستقبال مغلقاً.
وأظهرت صور للأقمار الصناعية من شركة "بلانت لابس بي.بي.سي" السفينة في ميناء طرطوس صباح الثلاثاء. وأكد مصدر ملاحي أنها رست هناك وقال إنها ستفرغ على الأقل جزءا من شحنتها من الذرة في سوريا.
كانت الشحنة البالغ وزنها 26 ألف طن من الذرة متجهة في الأصل إلى لبنان. ولكن المشتري الأصلي رفض الاستلام بسبب مخاوف تتعلق بالجودة (رويترز)
وسبق أن اتهمت أوكرانيا سوريا باستيراد ما لا يقل عن 150 ألف طن من الحبوب قالت إنها نُهبت من مستودعات أوكرانية بعد الغزو الروسي في فبراير شباط. ونفت روسيا سرقة حبوب أوكرانية.
في خبر إضافي عن الانفجارات التي هزت القرم للمرة الثانية خلال أسبوع، قال مسؤول أوكراني كبير لم يتم الكشف عن هويته، لصحيفة نيويورك تايمز، إن وحدة عسكرية من النخبة الأوكرانية "تعمل خلف خطوط العدو" كانت السبب في الانفجارات.
لمزيد من المعلومات عمّا يحدث في القرم التي سيطرت عليها روسيا في 2014 بعملية عسكرية خاطفة، اضغط على الرابط أدناه.
موسكو: مخربون أوكرانيون وراء تفجير أبراج نقل الكهرباء في كورسك
اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي يوم الثلاثاء "مخربين" أوكرانيين بتفجير أبراج نقل الكهرباء من مجمع مفاعل نووي في إقليم كورسك بجنوب روسيا عدة مرات، مما تسبب في تعطيل عمليات المحطة.
وقال جهاز الأمن في بيان إن مجموعات تخريبية استهدفت ستة من أبراج الكهرباء عالية الجهد متصلة بمحطة كورسك للطاقة النووية في أيام الرابع والتاسع والثاني عشر من أغسطس-آب، مما أدى إلى "خلل" في عمل المحطة.
وجاء في بيان جهاز الأمن أنه "بالتعاون مع (الحرس الوطني)، جرى اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية منشآت الطاقة النووية".
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من المزاعم الروسية بشكل مستقل.
وتقع كورسك على بعد 90 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية وهي واحدة من عدة مدن روسية شهدت وقوع انفجارات في مستودعات للوقود والذخيرة منذ غزت روسيا أوكرانيا قبل نحو ستة أشهر. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها مباشرة لكنها وصفت هذه الحوادث بأنها وقعت نتيجة الغزو الروسي.
ومنذ بداية الحرب، تصاعدت المخاوف على سلامة البنية التحتية النووية في ظل تعرض أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والتي تقع في منطقة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا لقصف متكرر.
وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية حول تصعيد خطر وقوع حادثة نووية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء جميع الأنشطة العسكرية بالقرب من مجمع مفاعل زابوريجيا.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ألقت موسكو باللوم على أعمال تخريب أوكرانية في تفجيرات وقعت في قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا. ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي رسميا مسؤوليتها عن التفجيرات.
غازبروم تحذر من أن أسعار الغاز في أوروبا قد ترتفع بنسبة 60 بالمئة الشتاء المقبل
قال عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة غازبروم الثلاثاء إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 بالمئة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية.
وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق طريق عندما أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير-شباط وبعد عقوبات أثارت نزاعاً حول معدات لخط الأنابيب نورد ستريم 1. ونتيجة لذلك قفزت أسعار الغاز.
وقالت غازبروم في بيان "أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار (للألف متر مكعب). وفقا لتقديرات متحفظة، فإنه إذا استمر مثل هذا الاتجاه، فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء."
وأغلقت أوكرانيا أحد طرق غازبروم للتصدير إلى أوروبا في حين خفضت الشركة الإمدادات إلى 20 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا وسط النزاع بشأن المعدات.
وفي المجمل، هبطت صادرات غازبروم من الغاز بنسبة 36.2 بالمئة إلى 78.5 مليار متر مكعب بين أول يناير كانون-الثاني و15 أغسطس-آب وتراجع الإنتاج 13.2 بالمئة إلى 274.8 مليار متر مكعب مقارنة بمستوياته قبل عام، حسب الشركة.