"الجيش السيبراني الشعبي" يهاجم مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية وأسعار الغاز في أوروبا إلى ارتفاع

- ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الأربعاء أن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية المدعومة من روسيا، دينيس بوشلين، قال في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن الجانبين سيطوران "تعاوناً ثنائياً مفيداً".

- اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الثلاثاء، "مخربين" أوكرانيين بتفجير أبراج نقل الكهرباء من مجمع مفاعل نووي في إقليم كورسك بجنوب روسيا عدة مرات، مما تسبب في تعطيل عمليات المحطة. وفي وقت سابق من يوم‭ ‬الثلاثاء، ألقت موسكو باللوم على أعمال تخريب أوكرانية في تفجيرات وقعت في قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم.

- قال عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، غازبروم، الثلاثاء، إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 بالمئة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية. وقالت الشركة في بيان إن أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار للألف متر مكعب. ووفقاً لتقديرات متحفظة، فإنها ستتجاوز 4000 دولار هذا الشتاء.

- ذكر مصدر ملاحي وبيانات لأقمار صناعية أن أول سفينة كانت غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب منها قبل أسبوعين رست في ميناء طرطوس السوري الثلاثاء. وكان لبنان وجهة أولية للسفينة ولكن المشتري الأصلي رفض استلام الشحنة بسبب مخاوف تتعلق بالجودة بحسب ما ذكرته رويترز.

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