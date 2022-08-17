ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في الجزائر إلى 26 قتيلًا على الأقل

أفادت الحماية المدنية ووسائل إعلام الأربعاء بمقتل ستة وعشرين شخصا في حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر. وأشار الإعلام الى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن. وأعلنت الحماية المدنية مقتل امرأة تبلغ 31 عاما ووالدتها (58 عاما) في سطيف (شرق).

وأظهرت صور التقطت في منطقة سوق أهراس الحدودية مع تونس، مواطنين يفرون من منازلهم وسط النيران. وأصيب أربعة أشخاص في هذه المنطقة بحروق بدرجات متفاوتة فيما واجه 41 آخرون صعوبات في التنفس. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء 350 من السكان.

وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضا سجلت 16 حريقا. وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس.

وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 ملايين هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية. وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى. وقد لقي تسعون شخصا على الاقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.