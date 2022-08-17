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الجزائر
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ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في الجزائر إلى 26 قتيلًا على الأقل

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بقلم:  يورونيوز
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حرائق الغابات في الجزائر أصبحت ظاهرة تتزايد كل عام بسبب التغير المناخي
حرائق الغابات في الجزائر أصبحت ظاهرة تتزايد كل عام بسبب التغير المناخي   -   حقوق النشر  Toufik Doudou/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

أفادت الحماية المدنية ووسائل إعلام الأربعاء بمقتل ستة وعشرين شخصا في حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر. وأشار الإعلام الى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن. وأعلنت الحماية المدنية مقتل امرأة تبلغ 31 عاما ووالدتها (58 عاما) في سطيف (شرق).

وأظهرت صور التقطت في منطقة سوق أهراس الحدودية مع تونس، مواطنين يفرون من منازلهم وسط النيران. وأصيب أربعة أشخاص في هذه المنطقة بحروق بدرجات متفاوتة فيما واجه 41 آخرون صعوبات في التنفس. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء 350 من السكان.

وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضا سجلت 16 حريقا. وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس.

وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 ملايين هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية. وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى. وقد لقي تسعون شخصا على الاقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.