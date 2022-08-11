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فرنسا

موجة الحر في أوروبا: فرنسا تكافح حرائق الغابات وألمانيا تحذر من جفاف نهر الراين

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بقلم:  يورونيوز
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ألسنة اللهب تلتهم الأشجار في حريق غابة في جنوب بوردو، جنوب فرنسا
ألسنة اللهب تلتهم الأشجار في حريق غابة في جنوب بوردو، جنوب فرنسا   -   حقوق النشر  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

قال غريغوري أليون المسؤول في هيئة الإطفاء الفرنسية يوم الخميس إن فرنسا تكافح حريق غابات ضخم في منطقة لانديراس بالقرب من بوردو.

واندلعت حرائق غابات في منطقة غيروند بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا هذا الأسبوع، دمر الحريق وفقا لوحدة الإطفاء الفرنسية حوالي 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ اندلاعه يوم الثلاثاء الماضي، كما أجبر 10 آلاف فرنسي على إخلاء بيوتهم في المنطقة.

وتقول السلطات الفرنسية أن الحريق الضخم بدأ تحت الأرض ثم انتشر في أشجار الصنوبر. ويوضح أحد رجال خدمة الإطفاء الفرنسية: " من الواضح أن الحريق انتشر تحت الأرض ثم اندلع مرة أخرى في المناطق التي كانت لا تزال خضراء. بدأ الحريق بسبب جفاف الغطاء النباتي وانخفاض مستويات الرطوبة بشكل كبير."

انخفاض كبير في مستويات المياه للأنهار الرئيسية

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة المصاحبة لشح في هطول الأمطار بانخفاض مستويات المياه في الأنهار الرئيسية.

وحذر خبراء في ألمانيا من استمرار انخفاض مستويات المياه في نهر الراين في الأيام القادمة، الأمر الذي سيعقد عملية نقل البضائع على طول النهر بما في ذلك الفحم والبنزين. 

وقالت شركة يونيبر الألمانية للطاقة أنها قد تضطر إلى تخفيض إنتاج الكهرباء من محطتين رئيسيتين تعملان بالفحم لأن منسوب المياه المنخفض في نهر الراين يهدد إمدادات الفحم.

كما يحذر خبراء البيئة من أن استمرار تراجع منسوب المياه في نهر الراين إلى مستويات حرجة قد يتسبب بتعطيل الملاحة بشكل نهائي.

المصادر الإضافية • أ ب