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فنلندا

رئيسة وزراء فنلندا تجري اختبار المخدرات بعد فيديو أثار ضجة

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي، فنلندا، 19 أغسطس 2022
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي، فنلندا، 19 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين يوم الجمعة إنها أجرت اختبارا للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو نُشر في وقت سابق هذا‭ ‬الأسبوع ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها، وأكدت أنها لم تتعاط المخدرات مطلقا.

وقالت خلال مؤتمر صحفي: "أجريت اليوم اختبارا للمخدرات وستظهر النتائج في غضون أسبوع. لم أتعاط المخدرات قطّ في حياتي".

وأضافت مارين أن قدرتها على أداء واجباتها لم تتأثر في أثناء تلك الليلة وأنها كانت ستغادر الحفل لو طُلب منها العمل.

وانتشرت مقاطع فيديو لحفل مارين مع فنانين ومؤثرين فنلنديين على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وسرعان ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام في فنلندا وخارجها.

وواجهت مارين دعوات لإجراء اختبار المخدرات من سياسيين في ائتلافها الحكومي وكذلك من المعارضة بعد انتشار مقاطع الفيديو.

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ونُشرت المقاطع في الأصل في حساب خاص على إنستغرام. وقالت مارين، التي صارت أصغر من يشغل منصبها سنا في العالم في ديسمبر كانون الأول، إنها كانت تعرف أنه كان يجري تصويرها لكن لم يدر بذهنها أبدا أن تتاح مقاطع الفيديو للجمهور.