شاهد: اشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية أثناء إخلاء مخيم إليوناس بالقرب من أثينا

اندلعت اشتباكات بين الشرطة اليونانية من جهة والمهاجرين والناشطين من جهة أخرى، أثناء قيام الشرطة بإخلاء مخيم إليوناس للمهاجرين بالقرب من أثينا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 19 آب/أغسطس.

وكان المهاجرون قد أقاموا حواجز حول بوابات المخيم قبل وصول الشرطة. واندلعت الاشتباكات مع اقتحام الشرطة المخيم.

ويعد إليوناس أحد مخيمات المهاجرين الأخيرة في أثينا والأول الذي افتتح في البر الرئيسي لليونان في عام 2015، ويستضيف حوالي 670 مهاجراً ومن المقرر إغلاقه لإفساح المجال لتحديث المنطقة. ومن المقرر أن يتم نقل جميع من فيه إلى معسكر شيستو في أثينا بحلول نهاية العام.

تم إجلاء حوالي 30 شخصًا يوم الجمعة، وفقًا لتقارير نقلت عن منظمة التضامن مع المهاجرين. وافق جميع المهاجرين الذين تم نقلهم، وفقًا لما نقلته تقارير عن مسؤولين.