English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
اليونان

شاهد: اشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية أثناء إخلاء مخيم إليوناس بالقرب من أثينا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
الشرطة اليونانية داخل المخيم
الشرطة اليونانية داخل المخيم   -   حقوق النشر  'Solidaridad con los migrantes'

اندلعت اشتباكات بين الشرطة اليونانية من جهة والمهاجرين والناشطين من جهة أخرى، أثناء قيام الشرطة بإخلاء مخيم إليوناس للمهاجرين بالقرب من أثينا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 19 آب/أغسطس.

وكان المهاجرون قد أقاموا حواجز حول بوابات المخيم قبل وصول الشرطة. واندلعت الاشتباكات مع اقتحام الشرطة المخيم.

ويعد إليوناس أحد مخيمات المهاجرين الأخيرة في أثينا والأول الذي افتتح في البر الرئيسي لليونان في عام 2015، ويستضيف حوالي 670 مهاجراً ومن المقرر إغلاقه لإفساح المجال لتحديث المنطقة. ومن المقرر أن يتم نقل جميع من فيه إلى معسكر شيستو في أثينا بحلول نهاية العام.

تم إجلاء حوالي 30 شخصًا يوم الجمعة، وفقًا لتقارير نقلت عن منظمة التضامن مع المهاجرين. وافق جميع المهاجرين الذين تم نقلهم، وفقًا لما نقلته تقارير عن مسؤولين.