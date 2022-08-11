شاهد: عملية البحث عن مهاجرين مفقودين في عرض البحر لا تزال متواصلة في اليونان

أكدت السلطات اليونانية أن عملية البحث عن مهاجرين مفقودين في عرض البحر لا تزال متواصلة لليوم الثاني بعدما أغرقت الأمواج قاربهم قبالة جزيرة كارباثوس جنوب بحر إيجه في الساعة الأولى من فجر يوم أمس الأربعاء.

ولا تزال سفينة تابعة للبحرية اليونانية وثلاث سفن تجارية قريبة تبحث عن ما بين 25 إلى 45 شخصاً هم في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم الذي كان أبحر من أنطاليا في تركيا متجها نحو إيطاليا وعلى متنه ما بين 60 إلى 80 شخصا.

قال خفر السواحل اليوناني إنه لم يعثر على أي ناجين آخرين منذ أن تم إنقاذ 29 رجلاً من أفغانستان وإيران والعراق بعد وقت قصير من غرق القارب على بعد نحو 61 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة كارباثوس.

وقال خفر السواحل إن اثنين من الناجين انتشلتهم مروحية تابعة لسلاح الجو من البحر وتم نقلهم جوا إلى كارباثوس، في حين انتشلت سفينة تجارية الباقين وعددهم 27 شخصا ونقلوا إلى جزيرة كوس، حيث وصلوا بعد ظهر الأربعاء.

من ناحية أخرى، قال خفر السواحل التركي، الأربعاء، إنه أنقذ خمسة أشخاص بعد غرق قارب يقل مهاجرين على بعد 74 كيلومترا جنوب جزيرة رودس اليونانية، وأضاف أن السلطات التركية وجهت سفينة تجارية إلى المنطقة وأنقذت 27 شخصاً.

وأظهر مقطع مصوّر نشره خفر السواحل اليوناني الناجين الـ 27 وهم ينقلون من السفينة التجارية إلى زورق لخفر السواحل نقلهم بعد ذلك إلى جزيرة كوس وهم يرتدون معاطف بيضاء ويضعون أقنعة، كما أظهر مقطع مصوّر آخر عملية نقل شخصين من البحر إلى اليابسة بطائرة مروحية.

وقالت السلطات اليونانية إنه لم يتضح على الفور سبب غرق القارب، لكن الظروف الجوية في المنطقة كانت سيئة سادتها رياح عاتية وأمواج عالية.

وخلال أزمة الهجرة الأوروبية، منتصف العقد الماضي، كانت اليونان بمثابة معبر رئيس للاجئين والمهاجرين الذين كانوا يدخلون البلاد بطرق غير شرعية، ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد دخل اليونان انطلاقاً من تركيا نحو مليون لاجئ فروا من الحروب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.