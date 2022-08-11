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اليونان

شاهد: عملية البحث عن مهاجرين مفقودين في عرض البحر لا تزال متواصلة في اليونان

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بقلم:  Hassan Refaei
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هذه الصورة التي نشرها خفر السواحل اليوناني وهي لمهاجرين يصلون إلى ميناء في جزيرة كوس الواقعة جنوب شرق بحر إيجة، اليونان، بعد عملية إنقاذ تمت يوم الأربعاء، 10 أغسطس 2022.
هذه الصورة التي نشرها خفر السواحل اليوناني وهي لمهاجرين يصلون إلى ميناء في جزيرة كوس الواقعة جنوب شرق بحر إيجة، اليونان، بعد عملية إنقاذ تمت يوم الأربعاء، 10 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  AP/PHOTO AVAILABLE TODAY

أكدت السلطات اليونانية أن عملية البحث عن مهاجرين مفقودين في عرض البحر لا تزال متواصلة لليوم الثاني بعدما أغرقت الأمواج قاربهم  قبالة جزيرة كارباثوس جنوب بحر إيجه في الساعة الأولى من فجر يوم أمس الأربعاء.

ولا تزال سفينة تابعة للبحرية اليونانية وثلاث سفن تجارية قريبة تبحث عن ما بين 25 إلى 45 شخصاً هم في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم الذي كان أبحر من أنطاليا في تركيا متجها نحو إيطاليا وعلى متنه ما بين 60 إلى 80 شخصا.

قال خفر السواحل اليوناني إنه لم يعثر على أي ناجين آخرين منذ أن تم إنقاذ 29 رجلاً من أفغانستان وإيران والعراق بعد وقت قصير من غرق القارب على بعد نحو 61 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة كارباثوس.

وقال خفر السواحل إن اثنين من الناجين انتشلتهم مروحية تابعة لسلاح الجو من البحر وتم نقلهم جوا إلى كارباثوس، في حين انتشلت سفينة تجارية الباقين وعددهم 27 شخصا ونقلوا إلى جزيرة كوس، حيث وصلوا بعد ظهر الأربعاء.

من ناحية أخرى، قال خفر السواحل التركي، الأربعاء، إنه أنقذ خمسة أشخاص بعد غرق قارب يقل مهاجرين على بعد 74 كيلومترا جنوب جزيرة رودس اليونانية، وأضاف أن السلطات التركية وجهت سفينة تجارية إلى المنطقة وأنقذت 27 شخصاً.

وأظهر مقطع مصوّر نشره خفر السواحل اليوناني الناجين الـ 27 وهم ينقلون من السفينة التجارية إلى زورق لخفر السواحل نقلهم بعد ذلك إلى جزيرة كوس وهم يرتدون معاطف بيضاء ويضعون أقنعة، كما أظهر مقطع مصوّر آخر عملية نقل شخصين من البحر إلى اليابسة بطائرة مروحية.

وقالت السلطات اليونانية إنه لم يتضح على الفور سبب غرق القارب، لكن الظروف الجوية في المنطقة كانت سيئة سادتها رياح عاتية وأمواج عالية.

وخلال أزمة الهجرة الأوروبية، منتصف العقد الماضي، كانت اليونان بمثابة معبر رئيس للاجئين والمهاجرين الذين كانوا يدخلون البلاد بطرق غير شرعية، ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد دخل اليونان انطلاقاً من تركيا نحو مليون لاجئ فروا من الحروب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.

المصادر الإضافية • أ ب