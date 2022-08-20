شاهد: النيران تلتهم آلاف الهكتارات في الأرجنتين بسبب الحرائق

احترق ما يقرب من 100,000 هكتار من الأراضي الرطبة في دلتا بارانا في الأسابيع الأخيرة بسبب الحرائق المتعمدة التي دمرت هذه المحمية الطبيعية في شمال شرق الأرجنتين.

وبينت اللجنة الوطنية للأنشطة الفضائية (CONAE) بعد مراقبة الحرائق بواسطة الأقمار الصناعية أن النيران التهمت 95,000 هكتار في مقاطعتي إنتري ريوس وسانتا في.

كانت الأراضي الرطبة بؤرة الحرائق على مدى العامين الماضيين، وتقول السلطات إنها ناجمة عن حرق السكان المحليين للأراضي العشبية.

يؤدي انخفاض منسوب المياه في نهر بارانا وقلة الأمطار إلى عدم إمكانية السيطرة على الحريق، مما يؤدي إلى توليد دخان يصل إلى مناطق بعيدة حتى بوينس آيرس.