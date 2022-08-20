الخارجية العراقية تتدخل بعد نشر راغب علامة لصور جمعته بالسفير العراقي وزوجته في عمان

أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه إنها ستتخذ إجراءات مناسبة بحق السفير العراقي في الأردن، بعد نشر الفنان اللبناني راغب علامة صورا جمعته مع السفير وزوجته وبعض الحضور في العاصمة الأردنية عمان، أثارت موجة من الانتقادات بالأوساط العراقية.

ونشر المطرب راغب علامة مجموعة من الصور مع السفير العراقي حيدر منصور العذاري وزوجته ميسم الربيعي، وقال في تغريدة على تويتر "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي... على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والممتعة."

صور اللقاء انتشرت كالنار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الصور المنشورة لزوجة السفير مع راغب علامة غير لائقة وتمثل إساءة للدبلوماسية العراقية، فيما قال آخرون إنها حرية شخصية وان المناسبة خاصة وليست رسمية.

في هذه الاثناء حسمت وزارة الخارجية العراقية الأمر وقالت إنها تتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف البيان "أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية."

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها الخارجية العراقية وتصدر بيانات، فقبل أسابيع قامت بنقل السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك إلى بغداد، بعد ما أثار جدلا كبيرا بظهوره بمقطع فيديو وهو يحمل قذيفة "آر بي جي" ويتوسط مجموعة من المسلحين أثناء زيارته لقرية لبنانية، ومن ثم أطلق قذيفة قال فيما بعد إنه يستخدمها للصيد.