حفل سعد المجرد في العراق يثير ضجة بين مؤيد ومعارض على خلفية قضايا اغتصاب

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإقامة حفل فني في العراق في شهر حزيران/يونيو القادم في أول زيارة فنية يقوم بها إلى هذا البلد.

غير أن صاحب أغنية "أنت معلم" التي حققت مليار مشاهدة على موقع يوتوب قبل أيام يبدو أنه غير مرحب به في بلاد الرافدين حيث يقود نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى رفض إقامة حفله.

وعبر هاشتاغ حفل سعد لمجرد مرفوض تداول العراقيون تغريدات تعترض على قدوم الفنان المغربي إلى بغداد و إحيائه الحفل.

ونشرت حركة "سبيك أب" (Speak Up) النسوية على حسابها في تويتر تغريدة قالت فيها "بسبب الاتهام في 4 قضايا اغتصـاب، كتير من الجمهور العراقي والنسويـات بدأوا هاشتاغ ضد حفلة سعد لمجـرد في العراق".

فيما غرد صاحب حساب "أوليفي" بالقول "لا أحد يريدك إفهم خليك في بلدك في المغرب أو الإمارات... هو لا يزال متابع في فرنسا وقضيته لم تنتهي بعد و ليست المرة الأولى التي يفعلها فعلها في أمريكا..".

فيما قالت صاحبة حساب إيلاف "وجود سعد لمجرد عار على بغداد"

أصوات مرحبة

لم تكن كل الأصوات رافضة لقدوم سعد لمجرد إلى العراق لتقديم حفله، فقد تعالت أصوات أخرى على تويتر ترحب به من خلال هاشتاغ "سعد لمجرد تنور بغداد".

كما قال صاحب حساب على اموري "بغداد ترحب بكل الفنانيين عاصمة العالم للثقافة والفنون وهلا بيك".

تهم وتوقيف

أوقف لمجرد عام 2010 في الولايات المتحدة بعد اتهامه باغتصاب فتاة وضربها، غير أنه خرج بكفالة مالية في انتظار انتهاء التحقيقات، لكنه غادر البلد قبل ذلك ولم يعد إلى الولايات المتحدة مجدداً.

وفي 2016 اعتقل مرة أخرى في فرنسا بعد اتهام فتاة فرنسية الفنان بضربها واغتصابها في فندق كان يقيم فيه. واعتقل في حادثة أخرى عام 2018 في سان تروبيه شرق فرنسا في قضية مشابهة.