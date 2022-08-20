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السويد

الشرطة السويدية ترجّح بأن القتيل في إطلاق النار في مالمو كان المستهدف

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الشرطة السويدية
الشرطة السويدية   -   حقوق النشر  MTI

أعلنت الشرطة السويدية السبت أن هدف إطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري في مدينة مالمو بجنوب البلاد كان على ما يبدو الرجل الذي قضى في الهجوم.

وقالت قائدة شرطة مالمو بيترا ستينكولا في مؤتمر صحافي "حاليا كل شيء يوحي بأن هذا الرجل كان هدفا لعملية القتل" هذه.

وجرحت امرأة في إطلاق النار الذي وقع قبيل مساء الجمعة ونقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة. وقالت الشرطة إنها من المارة في المكان.

وأوقف فتى يبلغ من العمر 15 عاما يشتبه بأنه مطلق النار.

أوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس أنها تعتبر الهجوم "حادثا معزولا ومرتبطا بالأوساط الاجرامية"، مستبعدة بذلك وجود دوافع إرهابية.

وقبل أسابيع من الانتخابات في السويد، تحول الإجرام إلى واحدة من القضايا الأساسية في النقاش الوطني.

المصادر الإضافية • أ ف ب