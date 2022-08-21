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اليمن

مقتل 13 شخصا جراء سيول وصواعق رعدية في شمال اليمن

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
امرأة تقف خارج مأوى في مخيم للنازحين تضرر من الأمطار الغزيرة في منطقة الجراحي بمحافظة الحديدة غربي اليمن 19/08/2022
امرأة تقف خارج مأوى في مخيم للنازحين تضرر من الأمطار الغزيرة في منطقة الجراحي بمحافظة الحديدة غربي اليمن 19/08/2022   -   حقوق النشر  KHALED ZIAD/AFP or licensors

قالت مصادر محلية وسكان باليمن يوم الأحد إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بمحافظتي عمران وحجة في شمال البلاد جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضانات مدمرة وصواعق رعدية بفعل منخفض جوي قادم من بحر العرب.

وقال مسؤول محلي في محافظة عمران الزراعية بشمال البلاد لرويترز إن صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في منطقة حاشف بمديرية العشة تسببت في مقتل ست نساء وجرح نحو 19 أخريات.

وقالت مصادر رسمية في محافظة حجة الجبلية بشمال غرب اليمن إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون مساء السبت بصواعق رعدية ضربت مناطق عدة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي محافظة إب بوسط اليمن، أكدت مصادر محلية وسكان أن خمسة منازل في منطقة حدة غليس بمديرية السدة دمرتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، وجرفت الفيضانات والسيول مساحات واسعة من أراضي القرية الزراعية، وطُمر بعضها بمئات الأطنان من الحصى والأحجار.

وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا ومنذ منتصف الشهر الماضي سيولا جارفة وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية، أودت بحياة العشرات وشردت عددا من السكان وألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية الخدمية والمرافق الصحية وممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية والوديان وغمرت كثيرا من مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي وفاة 77 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن.

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وقالت المنظمة الدولية إن أكثر من 35 ألف أسرة يمنية في 85 مديرية في 16 محافظة من أصل 22 تضررت من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات المدمرة التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد منذ منتصف يوليو/ تموز.