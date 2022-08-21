شاهد: المتسلق الفرنسي أليكسي لاندو يتسلق برجا بعلوّ 122 مترا بالقرب من باريس

بعد أن نجح في تسلق ناطحة السحاب بمركز المال والأعمال في ضاحية لاديفانس الباريسية وبرج مونبارناس في العاصمة الفرنسية، يسعى المتسلق والمغامر الفرنسي أليكسي لاندو إلى تسلق برج "ماركوريال" في ضاحية باريس. واعتبر لاندو أن فكرة تسلق "ماركوريال" هي أصعب شيء يقوم به على الإطلاق. ويعتبر الشاب الفرنسي من بين المتسلقين النادرين في العالم الذين يذهبون للمغامرة "بمفردهم" و"بكل حرية"، مما يعني أنه لا يستخدم حبال الأمان وكل الأمور المتعلقة بالسلامة والأمن، وفي هذا الشأن قال لاندو: "أنا الوحيد الذي أتحكم في بقائي على قيد الحياة وعلى ما سيحدث، وهذا يجعلني أشعر بالدهشة".

وعن مغامرة برج "ماركوريال" قال لاندو: "أفكر دائما في عدد الطوابق وعدد الحركات التي سأضطر للقيام بها. أعلم أن هناك 34 طابقًا صغيرًا و34 طابقًا كبيرًا. في كل طابق صغير، لدي حركة قدم واحدة أقوم بها، وفي كل طابق كبير لدي ثلاثة أو أربعة أقدام. لذا في الحقيقة، إنه تسلق قصير نسبيًا ولكنه صعب جدًا ومكثف للغاية. أعتقد أن هذا هو أصعب تحد واجهته في حياتي حتى الآن".