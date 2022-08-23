الصين تعاقب 27 شخصاً بسبب رسمات "بشعة إلى حد مأساوي" في كتاب دراسي للأطفال

عاقبت السلطات الصينية 27 شخصاً مسؤولين بحسبها عن رسمات "بشعة إلى حدّ مأساوي" في كتب الرياضيات، بعد انتشارها بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلص تحقيق دام شهراً وأنجزته وزارة التعليم إلى أن الرسمات الموجودة في الكتاب "ليست جميلة" وبعضها "بشع جداً" ولا يعطي "الصورة الحقيقية المشرقة" عن أطفال الصين.

وكانت الكتب طبعت منذ نحو 10 سنوات عند منظمة حكومية، واستخدمت في المدارس الابتدائية في مختلف مناطق الصين، غير أنها أثارت ضجة كبيرة في أيار-مايو الماضي بعد نشر مُدرّس لبعض الرسمات التي تحتويها.

ووصف معلقون الرسمات بالـ"بشعة إلى حد مأساوي"، ويظهر بعضها أطفالاً بوجوه مشوهة، وأخرى صبياناً يمسكون بتنانير الفتيات، وهناك صورة واحدة على الأقل في الكتاب لطفل لديه وشم على ساقه.

وفيما تهكم قسم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الرسومات، انتقدها قسم آخر قائلين إنها "تجلب السمعة السيئة وتشكل إبادة ثقافية للصين"، متهمين "الأيادي الغربية الخفية" بإنجازها.

وكانت الهاشتاغات المتعلقة بالموضوع حصدت ملايين المشاهدات ما سبب حرجاً للحزب الشيوعي الحاكم الذي أعلن أنه سيقوم بإعادة النظر في جميع الكتب الدراسية للتأكد من أنها تحترم المعايير "وتوجهات القيم الصينية".

وفي بيان مطول صدر أمس الإثنين، قالت سلطات التعليم إنه تبين أن 27 شخصاً "أهملوا واجباتهم ومسؤولياتهم" بمن فيهم رئيس دار النشر، وتمت معاقبتهم. أضاف البيان أن الوزارة لن تتعامل مع الرسامين مجدداً.