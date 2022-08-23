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إسرائيل

الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي يكشف عن تلقيه عرضا للانضمام إلى التجمع العربي

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بقلم:  يورونيوز
الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي
الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي   -   حقوق النشر  AFP/ GUILLAUME LAVALLEE

قال الصحفي الإسرائيلي اليساري جدعون ليفي إنه تلقى ورفض عرضاً للانضمام إلى القائمة العربية المشتركة المعروفة باسم "التجمع" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجرائها في نوفمبر – تشرين الثاني القادم.

وقال الصحفي المعروف بتصنيفه لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها سياسة فصل عنصري، إنه "فكر" في قبول العرض قبل أن يقرر رفضه مؤكدا لقناة 13 الإسرائيلية إنه صحفي و"سيظل صحفياً".

وفي حال انضمامه للقائمة وانتخابه بالكنيست، كان سيصبح ليفي أول يهودي ينتخب بالكنيست الإسرائيلي عن القائمة ذات الأغلبية العربية.

ويأمل حزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة في الفوز بستة مقاعد وهو لديه ممثل واحد في البرلمان الحالي.

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وبدأ ليفي (69 عاماً) في كتابة مقالات مناهضة لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين منذ عام 1988.