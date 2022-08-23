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إيطاليا

شاهد: غرق يخت عملاق قبالة سواحل كالابريا الإيطالية

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بقلم:  يورونيوز
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لحظة غرق القارب
لحظة غرق القارب   -   حقوق النشر  Copyright: Guardia Costiera

نشر حرس الحدود الإيطالي تسجيلاً للحظة غرق يخت خاص جرّاء الأمواج العاتية بفعل أحوال الطقس السيئة بساحل إقليم كالابريا جنوب البلاد.

وتمكنت قوات الإنقاذ من إجلاء جميع الركاب وطاقم اليخت الفخم الذي بلغ طولع 40 متراً قبل غرقه في البحر الأيوني.

ولكن سوء الأحوال الجوية وارتفاع حدة الأمواج حال دون إنقاذ اليخت من الغرق.

وتظهر اللقطات التي نشرها حرس السواحل الإيطالي اختفاء اليخت تدريجيا حتى غرق بالكامل تحت الأمواج العالية.

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وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً لمعرفة سبب إبحار اليخت في مثل تلك الظروف الجوية السيئة.