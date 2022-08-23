فيديو: مصر تستضيف قمة عربية خماسية في مدينة العلمين

استُكملت اليوم الثلاثاء لقاءات القمة العربية الخماسية التي تستضيفها مدينة العلمين في مصر بمشاركة قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق.

وكانت القمة قد بدأت بمناقشة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على أزمة الغذاء والطاقة في العالم ضمن عدة ملفات أخرى.

وقال المتحدث بسام الرئاسة المصرية باسم راضي اليوم الثلاثاء إن اجتماع جمع بين السيسي والملك عبد الله ملك الأردن والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وأضاف راضي بأن اللقاء شهد استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

وشهد الثلاثاء أيضاً لقاء جمع السيسي بالرئيس العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي.