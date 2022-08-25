مشاجرة عنيفة بين مشجعي كرة قدم تهز وسط بروكسل

بسبب مبارة كرة قدم، تكبد صاحب مطعم في بروكسل خسائر تقدر بآلاف اليوروهات الأربعاء.

المطعم كان مسرحاً لمشاجرة عنيفة تسبب بها مثيرو شغب ملثمون، شوهدت خلالها كراس وطاولات وأشياء أخرى ترمى في مطعم "فالتساف"، كما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كما شوهد الناس في المنطقة يفرون من المكان مع أصوات تحطم زجاج وصراخ في خلفية المشهد.

وتعرضت نوافذ المبنى الذي صُنف كنصب تاريخي منذ عام 2000، لأضرار بالغة جراء القذائف التي أطلقتها المجموعة.

مثيرو الشغب أبطال المواجهة هم أنصار نادي أندرلخت البلجيكي ويونغ بويز من برن من سويسرا.

قالت متحدثة باسم شرطة بروكسل إن المقهى تعرض للنهب "بعد مواجهة بين أنصار الناديين".

ووصل عمدة بروكسل فيليب كلوز إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة من الحادث، بينما يعيش صاحب مطعم بروكسل صدمة، وفقاً لصحيفة لا ديرنيه هيور اليومية البلجيكية.

بدأت السلطات تحقيقاً في الاضطرابات وقالت إنها ستتخذ إجراءات ضد جميع أنصار أندرلخت المتورطين.

في إطار التحقيقات تم "القبض إدارياً" على 23 سويسرياً من قبل الشرطة في جنوب بروكسل، ووجدت أيضاً مفاصل نحاسية معهم.

أما تحليل الصور الملتقطة بكاميرات المراقبة فقيد التنفيذ حالياً.

جاء حادث الأربعاء في أعقاب مواجهة في مباراة الذهاب في سويسرا، تعرض حينها نحو 40 من مشجعي أندرلخت للهجوم على شرفة حانة، بحسب الشرطة البلجيكية.

فاز أندرلخت 1-0 في تلك المباراة.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان مباراة الإياب من مباراة فاصلة في الدوري الأوروبي يوم الخميس.